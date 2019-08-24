Украина В Украине установили размер абонплаты за коммуналку: названы цены

2019-08-24 08:41 171

 

Кабинет министров Украины установил предельный размер абонплаты за коммунальные услуги в многоэтажных жилых домах.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

В частности, Кабмин одобрил проект постановления "Об установлении предельного размера платы за абонентское обслуживание в расчете на одного абонента для коммунальных услуг потребителям многоквартирных домов по индивидуальным договорам".

Отмечают, что предельный размер абонплаты не зависит от количества ЖК услуг, предоставленных исполнителем абоненту. Предполагается определить предельный размер платы за абонентское обслуживание, который может начисляться исполнителем потребителю соответствующей комуслуги, которая предоставляется в многоэтажке по индивидуальному договору.

Издание "Обозреватель" опубликовало формула расчета:

2* ПМ * 2,58 * 0,15 * К, где

ПМ - прожиточный минимума (на данный момент 1936 грн)

2,58 - среднее количество человек в семье;

0,15 - средняя доля расходов на коммуналку от общего дохода семьи;

К - коэффициент (для отопления и воды - 0,019, для мусора - 0,009).

Таким образом, абонплата за воду и отопление должна составлять не более 28,4 грн в месяц, а за мусор - 13,4 грн. По старой же формуле абонентская плата на отопление, горячую и холодную воду могла составить 30,6 грн, а на вывоз мусора – 14,5 грн.

"Плата за абонентское обслуживание - платеж, который потребитель платит исполнителю коммунальной услуги для возмещения расходов, связанных с заключением договора, осуществлением распределения объема потребленных услуг между потребителями и взиманием платы за потребленные коммунальные услуги", – говорится в законе.

В сумме же абонплата за все коммунальные услуги может составить до 98,6 грн в месяц. Но ее можно и не платить, правда для этого придется как минимум познакомиться со своими соседями.

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