Политика Зеленский осуществил долгожданную мечту бойцов ООС: «они первыми»

2019-08-24 14:30 453

Украинские паспорта получили 11 иностранцев, воеваших в зоне проведения ООС

Президент Украины Владимир Зеленский предоставил украинское гражданство добровольцам-иностранцам, воевавших за Украину на Донбассе.

Об этом идет речь на сайте главы украинского государства. Соответствующий указ был подписан 23 августа:

«Все лица, которые приняты в гражданство Украины согласно этому указу, принимали непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины на востоке страны». Большинство из списка — одними из первых стали на защиту Украины от агрессора.

Следует отметить, что среди новоиспеченных украинцев — Тимерхан Мунаев, сын командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Исы Мунаева, который погиб под Дебальцево в феврале 2015 года.

Как сообщалось ранее, российско-оккупационные войска «Л/ДНР» вновь понесли большие потери в зоне ООС. Об этом рассказал волонтер Юрий Москаленко. По его словам, бойцы Операции объединенных сил разнесли очередную огневую точку террористических формирований, с которой боевики обстреливали наших воинов.

Волонтер отметил, что сокрушительный удар по российским оккупантам был нанесен на Светлодарской дуге.