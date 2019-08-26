Политика Трамп устроил серьезный скандал на саммите лидеров G7

2019-08-26 13:15 252

Президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Биаррице поссорился с лидерами других стран группы, настаивая на том, что Россия должна вернуться в ее состав.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на дипломатические источники, события разворачивались во время ужина на официальном открытии саммита. По словам источников издания, Трамп настаивал, что Россию следует вернуть в G7 и не согласился с аргументами коллег, которые не поддержали его идею.

Из всех лидеров Большой семерки, находящихся за столом, поддержку американскому лидеру предложил только уходящий в отставку премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Премьер Японии Синдзо Абэ сохранял нейтралитет, а премьер Великобритании Борис Джонсон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Евросовета Дональд Туск решительно выступили против возвращения к формату G8.

Как подчеркнул собеседник газеты, "на этом моменте обстановка начала накаляться, если не сказать больше".Он добавил, что, по мнению Трампа, для обсуждения проблем Ирана, Сирии и Северной Кореи "Россия должна присутствовать в зале".

Как указывает The Guardian, после ужина было запланировано групповое фото всех лидеров G7, однако мероприятие неожиданно отменили без уточнения причин.

По данным СМИ, лидеры стран Большой семерки на саммите Биаррице решили, что в настоящий момент рано реинтегрировать Россию в состав группы.

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