Мир Хезболла впервые за много лет перешла к открытым угрозам Израилю

2019-08-26 10:41 132

Лидер Хезболлы Сайед Хасан Насралла в телевизионном обращении предупредил Израиль, что его движение готовит скорый ответ на атаку двух израильских беспилотников на Бейрут, которая произошла в ночь на 25 августа.

Как сообщает Reuters, подобные предупреждения из уст лидера Хезболлы стали самыми жесткими за последние годы.

По словам Насраллы, нападение стало "первым явным, серьезным, опасным нарушением правил применения силы", выработанных после окончания конфликта в 2006 году между Израилем и Хезболлой.

Он отметил, что беспилотники пытались поразить конкретные цели и будет сделано все возможное, чтобы предотвратить подобные нападения.