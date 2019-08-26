Политика Стало известно время и место переговоров по Донбассу в нормандском формате

2019-08-26 12:43 324

Германия и Франция работают над организацией саммита "нормандской четверки" (ФРГ, Франция, Россия, Украина) в ближайшее время в Париже, заявила журналистам на полях саммита Большой семерки канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Мы подчеркнули, что хотим в скором времени, после подготовительной встречи советников и министров иностранных дел, организовать саммит с российским и украинским президентами", - сказала она.

"Мы давно говорили о том, что, поскольку прежняя встреча проходила в Берлине, то эта должна пройти в Париже", - добавила Меркель.

Напомним, в начале августа президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата собраться для возобновления переговоров относительно ситуации на Донбассе.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Зеленский сделал заявление по обмену пленными - известны сроки и детали

2019-08-26 11:13 1182

Обострение на Донбассе: снова погиб солдат ВСУ, четверо раненых

2019-08-26 10:12 276

В МИД раскрыли детали будущей встречи Трампа и Зеленского

2019-08-25 10:00 645

Волкер: США готовы присоединиться к переговорам в нормандском формате

2019-08-24 15:00 711

Еще новости в разделе "Политика"

Трамп устроил серьезный скандал на саммите лидеров G7

2019-08-26 13:15 252

Стало известно время и место переговоров по Донбассу в нормандском формате

2019-08-26 12:43 324

Зеленский сделал заявление по обмену пленными - известны сроки и детали

2019-08-26 11:13 1182

В Украине введут денежные награды за "сдачу" коррупционеров - 10% от суммы ущерба

2019-08-26 08:12 930
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Трамп устроил серьезный скандал на саммите лидеров G7 2019-08-26 13:15 252
Стало известно время и место переговоров по Донбассу в нормандском формате 2019-08-26 12:43 324
Зеленский сделал заявление по обмену пленными - известны сроки и детали 2019-08-26 11:13 1182
В Украине введут денежные награды за "сдачу" коррупционеров - 10% от суммы ущерба 2019-08-26 08:12 930

Лента

14:45 Популярный пляж Барселоны эвакуировали и закрыли из-за бомбы 1939 года
14:16 В Белом доме дали понять, что дешевых товаров из Китая больше не будет
13:44 Министр культуры подал в отставку из-за гибели подростков в давке на концерте
13:15 Трамп устроил серьезный скандал на саммите лидеров G7
12:43 Стало известно время и место переговоров по Донбассу в нормандском формате
12:14 Как изменился в августе тариф на газ для населения - сколько платить
11:42 Майдан в Гонконге: полиция применила огнестрельное боевое оружие
11:13 Зеленский сделал заявление по обмену пленными - известны сроки и детали
10:41 Хезболла впервые за много лет перешла к открытым угрозам Израилю
10:12 Обострение на Донбассе: снова погиб солдат ВСУ, четверо раненых