Мир Министр культуры подал в отставку из-за гибели подростков в давке на концерте

2019-08-26 13:44 198

Министр культуры Алжира Мерием Мердачи подал в отставку после смерти пяти молодых меломанов в давке на концерте популярного рэпера в столице Алжира. 

"Тысячи людей собрались на стадионе, чтобы увидеть выступления Абдеррауфа Дерраджи, более известного как Сулкинг, когда у одного из входов разразилась давка", -этом сообщает BBC.

Трагедия вызвала общественное возмущение, котрое побудило министра Мерием Мердачи принять решение покинуть должность. Временный президент Абделькадер Бенсала в связи с инцидентом уволил главу национальной полиции Абделькадера Кара Бухадбу.

Напомним, во время концерта рэп-звезды Абдеррауфа Дерраджи (Soolking) на стадионе в Алжире началась давка, в результате которой по меньшей мере пять человек погибли, еще 21 человек получил травмы.

29-летний француз Сулкинг – известная звезда рэпа в Северной Африке. Его песня "Либерте" (Свобода), часто звучит на акциях протеста, которые проходят в Алжире каждую пятницу.

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