Мир Майдан в Гонконге: полиция применила огнестрельное боевое оружие

2019-08-26 11:42 210

Полиция Гонконга впервые применила огнестрельное оружие для разгона демонстрантов. Об этом в воскресенье, 25 августа, журналистам рассказали представители полиции, сообщает Deutsche welle.

Один из полицейских произвел выстрел из пистолета после того, как его окружили несколько демонстрантов в районе Цуен Ван.

В результата разгона акции протеста в Гонконге были ранены порядка 50 человек. 65 участников мероприятия были задержаны.

Перед этим, в тот же день правоохранители впервые задействовали водометы для разгона активистов. Позже полиция применила слезоточивый газ. Во время согласованного митинга участники акции начали блокировать улицы и возводить баррикады, бросать в полицейских булыжники и "коктейли Молотова".

Протесты гонконгцев против закона об экстрадиции в Китай продолжаются три месяца.