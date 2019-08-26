Мир За выходные из Турции в Грецию переплыли более 160 мигрантов

2019-08-26 15:28 189

За минувший уикенд более 160 мигрантов переплыли из Турции на материковую Грецию, а также на острова в восточной части Эгейского моря. Об этом сообщила береговая охрана Греции, передает Dpa.

Греция имеет право отослать обратно в Турцию только мигрантов, которые высаживаются на греческих островах в восточной части Эгейского моря, в случае если им будет отказано в получении убежища в Греции.

По данным Европейской комиссии за июнь 2019 года, число нелегальных мигрантов, которые направляются в Евросоюз через Турцию, существенно снизилось, в первые четыре месяца 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Согласно докладу Еврокомиссии, по состоянию на на 5 мая 2019 года в ЕС прибыли 11 тыс. 217 человек.

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