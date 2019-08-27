Мир Стало известно, почему вчера Facebook не впускал в аккаунты и не показывал фото

2019-08-27 13:44 168

Пользователи социальной сети Facebook столкнулись со сбоями в работе сайта.

Как сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, неполадки в работе социальной сети появились вечером в понедельник.

Чаще других на сбои жалуются пользователи из Германии, Великобритании, Швейцарии, Греции, США и Канады.

По данным Downdetector, 58% пользователей Facebook жалуются на сбои в работе сайта, еще 33% - на проблемы со входом в свои аккаунты, 7% испытывают проблемы при загрузке изображений.

Напомним, 24 июля в Facebook и Instagram также пережили глобальные сбои.

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Мир

Стало известно, почему вчера Facebook не впускал в аккаунты и не показывал фото 2019-08-27 13:44 168
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