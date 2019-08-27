Украина фото Разбойное нападение в Киеве: грабитель с ружьем обчистил ювелирный

2019-08-27 14:46 96

В Деснянском районе Киева мужчина, угрожая ружьем, разбил 2 витрины ювелирного магазина и забрал украшения. Пострадавших в результате разбойного нападения нет, злоумышленника ищут.

"В ювелирный магазин зашел неизвестный мужчина с оружием. Он предупредил продавцов, что это разбойное нападение, и потребовал не сопротивляться. Правонарушитель разбил две витрины, забрал ювелирные украшения и скрылся", -  сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Правоохранители провели следственные действия, опросили свидетелей и обрабатывают видео с камер наблюдения.

Вопрос об открытии уголовного дела по ст. 187 – разбой, еще решается. Санкции статьи предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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