Украина Очередные поборы в Украине: водителей грузовиков хотят заставить платить за проезд по дорогам

2019-08-27 16:45 99

 

В "Укравтодоре" собираются ввести транспортный сбор для грузовиков за проезд по дорогам Украины.

Об этом заявил и. о. главы госкомпании Славомир Новак в интервью "Интерфакс-Украина". По его словам, введение сбора должно улучшить состояние путей.

"Нужно принять закон, который урегулирует вопросы этого сбора. Нам крайне необходимо ввести дополнительный источник Дорожного фонда. Существует европейский принцип: фуры, особенно те, которые зарабатывают на перевозках, должны больше платить за проезд по дорогам", – сказал и. о. главы ведомства.

По словам Новака, объемы разрушения автодорог за счет перегруженного транспорта – огромны.

Новак говорит, что в Украине планируется запустить четыре интеллектуальные транспортные системы:

  • Weight-in-Motion (WiM, системы автоматического взвешивания в движении);

  • фото-фиксация превышения скорости;

  • анализа трафика с помощью камер;

  • tolling, то есть сбор оплат с большегрузного транспорта за проезд по дорогам Украины.

Как сообщалось, "Укравтодор" ожидает принятие Радой нового закона об автоматическом весогабаритном контроле на дорогах до конца 2019 года.

Автоматические комплексы весового контроля Weight-in-Motion (WiM) будут осуществлять преселекторную работу для инспекторов "Укртрансбезопасности" до принятия закона, разрешающего автоматический весогабаритный контроль на дорогах.

"Укравтодор" в октябре запустит первые 6 пунктов WiM на подъездах к Киев. Всего в планах установить до 100 таких пунктов.

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