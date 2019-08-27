Очередные поборы в Украине: водителей грузовиков хотят заставить платить за проезд по дорогам

В "Укравтодоре" собираются ввести транспортный сбор для грузовиков за проезд по дорогам Украины.
Об этом заявил и. о. главы госкомпании Славомир Новак в интервью "Интерфакс-Украина". По его словам, введение сбора должно улучшить состояние путей.
"Нужно принять закон, который урегулирует вопросы этого сбора. Нам крайне необходимо ввести дополнительный источник Дорожного фонда. Существует европейский принцип: фуры, особенно те, которые зарабатывают на перевозках, должны больше платить за проезд по дорогам", – сказал и. о. главы ведомства.
По словам Новака, объемы разрушения автодорог за счет перегруженного транспорта – огромны.
Новак говорит, что в Украине планируется запустить четыре интеллектуальные транспортные системы:
Weight-in-Motion (WiM, системы автоматического взвешивания в движении);
фото-фиксация превышения скорости;
анализа трафика с помощью камер;
tolling, то есть сбор оплат с большегрузного транспорта за проезд по дорогам Украины.
Как сообщалось, "Укравтодор" ожидает принятие Радой нового закона об автоматическом весогабаритном контроле на дорогах до конца 2019 года.
Автоматические комплексы весового контроля Weight-in-Motion (WiM) будут осуществлять преселекторную работу для инспекторов "Укртрансбезопасности" до принятия закона, разрешающего автоматический весогабаритный контроль на дорогах.
"Укравтодор" в октябре запустит первые 6 пунктов WiM на подъездах к Киев. Всего в планах установить до 100 таких пунктов.