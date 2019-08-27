Политика У Трампа подтвердили возможную встречу с Зеленским в Варшаве

2019-08-27 17:00 102

 

Президент США Дональд Трамп планирует провести встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве. Об этом заявил советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон в комментарии журналистам во время своего визита в Украину.

“Мы рассчитываем, что у президентов будет возможность поговорить в Варшаве”, — сообщил Болтон.

Общение может состояться в рамках мероприятий по случаю 80-летия начала Второй мировой войны. Поэтому пока Болтон не может сказать о продолжительности возможной встречи ведь у обеих глав государств будет насыщенный график визита в Польшу.

Как писалось ранее, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк обсудил с советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном активизации отношений Украины и США в сфере национальной безопасности.

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