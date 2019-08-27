Политика У Зеленского рассказали, когда будет решен вопрос с депутатской неприкосновенностью

2019-08-27 17:30 93

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что вопрос отмены депутатской неприкосновенности будет решен уже в сентябре.

"Мы настроены провести его максимально быстро. Если не будет сопротивления со стороны других фракций, и я очень надеюсь, что все это декларировали на протяжении 28 лет. Я очень надеюсь, что если мы все сплотимся вокруг этого законопроекта, это будет тот проект, который впервые сможет объединить Верховную Раду", - заявил Стефанчук.

При этом он выразил надежду, что законопроект поддержат и другие фракции.

"Я, опять же, глубоко убежден, что дайте возможность нам - мы 29 (августа, - ред.), я думаю, проведем первое голосование, а уже в начале сентября постараемся сделать то, что не могли сделать в Украине за 28 лет", - подчеркнул представитель Зеленского.

Он также отметил, что вывод Конституционного суда относительно документа позволяет голосовать за него, чтобы "предварительно поддержать" и еще раз - чтобы окончательно внести изменения в основной закон.

"Решение любого суда - это резолютивная часть. В резолютивной части решения Конституционного суда никаких замечаний относительно проекта № 7203 нет, и поэтому мы со спокойной душой выносим его на нормальную парламентскую процедуру голосования", - резюмировал чиновник.