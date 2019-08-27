Украина В метрополитене рассказали о дальнейшей судьбе старых жетонов

2019-08-27 18:30 24

 

Судьбу изъятых жетонов метро будут решать после их окончательного вывода из обращения, но вероятно их отправят на переработку. Об этом  сообщили в пресс-центре коммунального предприятия "Киевский метрополитен".

"Все жетоны, которые ранее изымались и которые изымаются сейчас находятся на складе. Когда их оборот окончательно будет завершено их посчитают и будут думать, что с ними делать дальше", - сообщили в пресс-центре.

По информации пресс-центра, если без проблем заработают Kyiv Smart Card и жетоны не понадобятся в будущем, тогда будут решать куда их деть.

"Видимо, отталкиваясь от количества жетонов, мы продадим их как сырье - пластик", - отметили в пресс-центре.

Как сообщал УНН, полностью жетон будет постепенно выведены из обращения до 30 октября 2019 года.

Напомним, с 25 августа карта метро не продаются и не пополняются в кассах 10-ти станций киевского метрополитена.

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