Стало известно о циничном условии Путина: «в обмен на всю Украину»

Свое согласие на переговоры в «нормандском формате» Путин даст только в том случае, если западные страны отдадут ему всю Украину в обмен на прекращение войны в Донбассе
Об это рассказал публицист и журналист Виталий Портников в статье, опубликованной сайтом Эспрессо.
Виталий Портников убежден, что на встречу в «нормандском формате» Владимир Путин согласится лишь при одном условии.
«Президент РФ хочет, чтобы лидеры западных стран «уступили» ему всю Украину в обмен на прекращение войны на Донбассе. Путин приедет навстречу только лишь в том случае, если Запад пойдет на такой «размен»», — пишет он.
По словам журналиста, в России сейчас этого, по большому счету, и не скрывают.
«Ранее глава внешнеполитического ведомства РФ заявил, что для того, чтобы саммит состоялся, нужно выполнить минские договоренности в соответствии с «формулой Штайнмайера, предполагающий предоставление автономии ОРДЛО. На практике это означает жирный крест на европейских и евроатлантических устремлениях Украины. Зато Запад будет доволен — ведь Донбасс удалось вернуть под украинский суверенитет, а вопрос Крыма можно будет рассмотреть как-нибудь потом», — заключил он.
Ранее Портников заявил, что изоляция Путина не исчезла и не исчезнет, пока Крым и Донбасс не вернутся в состав Украины.
«Само предположение о том, что Путин, которого фактически исключили из «Группы восьми» после аннексии Крыма, может быть снова приглашен в престижный клуб, заставило западных политиков вспомнить об Украине и кризис, к которой привело российское вторжение», — пишет он.
Ведущие мировые политики, среди которых были и участники сегодняшнего саммита в Биаррице, заявили о том, что без урегулирования ситуации в Украине ни о каком приглашение Путина и речи быть не может.
Ранее сообщалось, что лидер США Дональд Трамп устроил грандиозный скандал на саммите лидеров G7, который проходил в Биаррице.
В частности, американский президент настоятельно требовал вернуть Россию и Владимира Путина в G8 и пытался убедить в этом лидеров других стран.
Известно, что инициативу президента США поддержал лишь уходящий в отставку премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Глава правительства Японии Синдзе Абэ пытался сохранить нейтралитет, а остальные лидеры выступили категорически против.