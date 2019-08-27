Политика Стало известно о циничном условии Путина: «в обмен на всю Украину»

2019-08-27 20:00 24

Свое согласие на переговоры в «нормандском формате» Путин даст только в том случае, если западные страны отдадут ему всю Украину в обмен на прекращение войны в Донбассе

Об это рассказал публицист и журналист Виталий Портников в статье, опубликованной сайтом Эспрессо.

Виталий Портников убежден, что на встречу в «нормандском формате» Владимир Путин согласится лишь при одном условии.

«Президент РФ хочет, чтобы лидеры западных стран «уступили» ему всю Украину в обмен на прекращение войны на Донбассе. Путин приедет навстречу только лишь в том случае, если Запад пойдет на такой «размен»», — пишет он.

По словам журналиста, в России сейчас этого, по большому счету, и не скрывают.

«Ранее глава внешнеполитического ведомства РФ заявил, что для того, чтобы саммит состоялся, нужно выполнить минские договоренности в соответствии с «формулой Штайнмайера, предполагающий предоставление автономии ОРДЛО. На практике это означает жирный крест на европейских и евроатлантических устремлениях Украины. Зато Запад будет доволен — ведь Донбасс удалось вернуть под украинский суверенитет, а вопрос Крыма можно будет рассмотреть как-нибудь потом», — заключил он.

Ранее Портников заявил, что изоляция Путина не исчезла и не исчезнет, пока Крым и Донбасс не вернутся в состав Украины.

«Само предположение о том, что Путин, которого фактически исключили из «Группы восьми» после аннексии Крыма, может быть снова приглашен в престижный клуб, заставило западных политиков вспомнить об Украине и кризис, к которой привело российское вторжение», — пишет он.

Ведущие мировые политики, среди которых были и участники сегодняшнего саммита в Биаррице, заявили о том, что без урегулирования ситуации в Украине ни о каком приглашение Путина и речи быть не может.

Ранее сообщалось, что лидер США Дональд Трамп устроил грандиозный скандал на саммите лидеров G7, который проходил в Биаррице.

В частности, американский президент настоятельно требовал вернуть Россию и Владимира Путина в G8 и пытался убедить в этом лидеров других стран.

Как утверждают дипломатические источники журналистов, эту идею Дональд Трамп активно продвигал во время ужина лидеров «семерки» 24 августа, отвергая любые аргументы своих коллег.

Известно, что инициативу президента США поддержал лишь уходящий в отставку премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Глава правительства Японии Синдзе Абэ пытался сохранить нейтралитет, а остальные лидеры выступили категорически против.