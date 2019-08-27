Зеленский пошел на решительный шаг: такого никто не ожидал, «с ним покончено»

100 дней назад Владимир Зеленский стал президентом Украины
О промахах успехах первой существенной даты президентства во всю шепчутся как простые украинцы, так и политические аналитики. Пройдено много или мало, сделано ли что-то существенное для страны? Такими вопросами задаются граждане Украины.
Итак, что на данный период времени у президента Зеленского уже получилось:
«Создан проект «Лифт», куда каждый желающий работать на страну может подать свое резюме. А в Раде для борьбы с депутатской коррупцией должна появиться система «Большой брат», анализирующая голосование «слуг народа»», — идет речь в материале «Вести».
«Например, запретил стрелять в ответ. Кроме того, на повестке стоит глобальный обмен пленными. Но очевидно, что до окончательного мира на востоке страны все еще далеко»
«В команде президента действительно хотят изменить критерии начисления льгот и субсидий и даже заявили, что пожилые украинцы практически ничего не будут платить за коммунальные услуги. По словам Зеленского, сейчас они ищут креативную модель, как это можно реализовать».
«Это одна из самых обсуждаемых тем в стане Зе-команды. Видимо, в этом вопросе в ближайшее время действительно стоит ждать серьезных изменений».
Как бы там ни было, уже сейчас можно решительно заявлять, что, по крайней мере, с характерными чертами старого режима власти и с самим режимом — покончено.
Напомним и о том, что суд отменил избрание нардепа самовыдвиженца. Кассационный административный суд в составе. Верховного суда отменил протокол Центральной избирательной комиссии (ЦИК) о результатах выборов в 198-м округе (Черкасская область), в котором ранее был избран народным депутатом самовыдвиженец Сергей Рудык. «Признать противоправным и отменить протокол Центральной избирательной комиссии о результатах выборов народных депутатов Украины в одномандатном избирательном округе 198 от 21 августа 2019», — говорится в решении суда.
Протокол Центральной избирательной комиссии от 21 августа 2019 о результатах выборов нардепов был признан противоправным.
Решение было принято 24 августа по иску кандидата в депутаты по данному округу от «Слуги народа» Натальи Дьяченко, которая избиралась в этом же округе.