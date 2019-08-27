Политика Зеленский пошел на решительный шаг: такого никто не ожидал, «с ним покончено»

2019-08-27 18:30 285

 

100 дней назад Владимир Зеленский стал президентом Украины

О промахах успехах первой существенной даты президентства во всю шепчутся как простые украинцы, так и политические аналитики. Пройдено много или мало, сделано ли что-то существенное для страны? Такими вопросами задаются граждане Украины.

Итак, что на данный период времени у президента Зеленского уже получилось:

  1. Выборы в парламент и местные советы должны происходить по открытым спискам. Выборы действительно пройдут по открытым спискам, правда аж с 2024 года. Но можно сказать, что это обещание Владимир Зеленский уже выполнил.
  2. Современные технологии:

«Создан проект «Лифт», куда каждый желающий работать на страну может подать свое резюме. А в Раде для борьбы с депутатской коррупцией должна появиться система «Большой брат», анализирующая голосование «слуг народа»», — идет речь в материале «Вести».

  1. Также Владимир Зеленский продвигается в решении проблемы войны и оккупации на Донбассе:

«Например, запретил стрелять в ответ. Кроме того, на повестке стоит глобальный обмен пленными. Но очевидно, что до окончательного мира на востоке страны все еще далеко»

  1. Важно, чо Зеленский предлагает существенно сократить количество министерств и комитетов Верховной Рады. Впереди — административная реформе, которая должна стать причиной сокращения аппарата чиновников, ее уже активно обговаривают в Кабмине.
  2. Известный тезис президента о том, что «Внедрять равенство и справедливость начну с себя. Мои законопроекты в этом направлении: «О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей»; «Об импичменте президента Украины»; «Об отзыве народного депутата Украины» – также уже частично оправдан, но только после того как Рада соберется на свое первое заседание, станет понятно, случится ли это впервые в истории Украины.
  3. Переход страны к страховой медицине – один из наиболее долгожданных и значимых моментов первых 100 дней президентства Зеленского.
  4. Стоить упомянуть и о пенсиях :

«В команде президента действительно хотят изменить критерии начисления льгот и субсидий и даже заявили, что пожилые украинцы практически ничего не будут платить за коммунальные услуги. По словам Зеленского, сейчас они ищут креативную модель, как это можно реализовать».

  1. И еще есть важнейший момент по экологии. Как известно, с приходом Зеленского к власти на металлургический отечественный «ArcelorMittal Кривой Рог» обрушился шквал критики от Зеленского с требованием улучшить экологическую обстановку в регионе. Аналогичная «судьба» и по меткомбинатах в Мариуполе – Зеленский также считает, что там есть над чем поработать по части экологии.
  2. Более того, о налоговой реформе в «Слуге народа» и ПА президента говорят беспрерывно:

«Это одна из самых обсуждаемых тем в стане Зе-команды. Видимо, в этом вопросе в ближайшее время действительно стоит ждать серьезных изменений».

Как бы там ни было, уже сейчас можно решительно заявлять, что, по крайней мере, с характерными чертами старого режима власти и с самим режимом — покончено.

Напомним и о том, что суд отменил избрание нардепа самовыдвиженца. Кассационный административный суд в составе. Верховного суда отменил протокол Центральной избирательной комиссии (ЦИК) о результатах выборов в 198-м округе (Черкасская область), в котором ранее был избран народным депутатом самовыдвиженец Сергей Рудык. «Признать противоправным и отменить протокол Центральной избирательной комиссии о результатах выборов народных депутатов Украины в одномандатном избирательном округе 198 от 21 августа 2019», — говорится в решении суда.

Протокол Центральной избирательной комиссии от 21 августа 2019 о результатах выборов нардепов был признан противоправным.

Решение было принято 24 августа по иску кандидата в депутаты по данному округу от «Слуги народа» Натальи Дьяченко, которая избиралась в этом же округе.

 Суд также обязал ЦИК продолжить действия по установлению результатов выборов в округе 198 по результатам выполнения решений Шестого апелляционного административного суда от 6 и 10 августа, и Верховного суда от 12 августа.

 

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