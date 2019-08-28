Политика В Верховной Раде поделили все комитеты - фамилии новых руководителей

2019-08-28 09:11 1326

В Верховной Раде девятого созыва определились с руководителями парламентских комитетов. Об этом сообщил глава депутатской подготовительной группы и лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков. Партии Порошенко и Тимошенко получили только по одному комитету (назначили своих глав).

По результатам заседания подготовительной группы Разумков объявил, кто возглавит парламентские комитеты:

  • Комитет по вопросам аграрной и земельной политики – Николай Сольский (Слуга народа);
  • Комитет по вопросам антикоррупционной политики – Анастасия Красносельская (Слуга народа);
  • Комитет по вопросам бюджета – Юрий Аристов (Слуга народа);
  • Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики – Александр Ткаченко (Слуга народа);
  • Комитет по вопросам экологической политики и природопользования – Олег Бондаренко (Слуга народа);
  • Комитет по вопросам экономического развития – Дмитрий Наталуха (Слуга народа);
  • Комитет по вопросам энергетики и ЖКУ – Андрей Герус (Слуга народа);
  • Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования – Михаил Радуцкий (Слуга народа);
  • Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества – Богдан Яременко (Слуга народа);
  • Комитет по вопросам интеграции Украины с ЕС – Иванна Климпуш-Цинцадзе (Европейская солидарность);
  • Комитет по вопросам молодежи и спорта – Андрей Кожемякин (Батькивщина);
  • Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки – Александр Завитневич (Слуга народа);
  • Комитет по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства – Андрей Клочко (Слуга народа);
  • Комитет по вопросам образования, науки и инноваций – Сергей Бабак (Слуга народа);
  • Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений – Дмитрий Лубинец (внефракционный);
  • Комитет по вопросам правовой политики – Ирина Венедиктова (Слуга народа);
  • Комитет по вопросам правоохранительной деятельности – Денис Монастырский (Слуга народа);
  • Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВР – Сергей Кальченко (Слуга народа);
  • Комитет по вопросам свободы слова – Нестор Шуфрич (ОПЗЖ);
  • Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов – Галина Третьякова (Слуга народа);
  • Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры – н/д (первый замглавы Юлия Клименко, Голос);
  • Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики – Даниил Гетманцев (Слуга народа);
  • Комитет по вопросам цифровой трансформации – Михаил Крячко (Слуга народа).
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