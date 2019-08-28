Политика В Верховной Раде поделили все комитеты - фамилии новых руководителей

2019-08-28 09:11 1326

В Верховной Раде девятого созыва определились с руководителями парламентских комитетов. Об этом сообщил глава депутатской подготовительной группы и лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков. Партии Порошенко и Тимошенко получили только по одному комитету (назначили своих глав).

По результатам заседания подготовительной группы Разумков объявил, кто возглавит парламентские комитеты: