Политика У Зеленского решили жестко реформировать Генпрокуратуру, грядет чистка кадров

2019-08-28 10:41 414

Партия "Слуга народа" планирует провести реформу Генпрокуратуры, в рамках которой ведомство получит новое название - Офис Генпрокурора.

Как сообщает LB.ua со ссылкой на собственные источники, планы по преобразованию в ГПУ предполагают переименование региональных отделов прокуратуры в офисы региональных прокуроров, а местных – в окружные прокуратуры.

В команде Зеленского также планируют упразднить органы прокурорского самоуправления - Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров и Совета прокуроров, которые были созданы по требованиям международных экспертов.

По словам источников в Офисе президента, вышеуказанные реформы ГПУ повлекут "чистку" всех кадров. КДКП и Совет прокуроров отвечают за кадровые вопросы, а также привлечение прокуроров к дисциплинарной ответственности (вплоть до рекомендации уволить их).