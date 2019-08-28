У Зеленского решили жестко реформировать Генпрокуратуру, грядет чистка кадров

Партия "Слуга народа" планирует провести реформу Генпрокуратуры, в рамках которой ведомство получит новое название - Офис Генпрокурора.
Как сообщает LB.ua со ссылкой на собственные источники, планы по преобразованию в ГПУ предполагают переименование региональных отделов прокуратуры в офисы региональных прокуроров, а местных – в окружные прокуратуры.
В команде Зеленского также планируют упразднить органы прокурорского самоуправления - Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров и Совета прокуроров, которые были созданы по требованиям международных экспертов.
По словам источников в Офисе президента, вышеуказанные реформы ГПУ повлекут "чистку" всех кадров. КДКП и Совет прокуроров отвечают за кадровые вопросы, а также привлечение прокуроров к дисциплинарной ответственности (вплоть до рекомендации уволить их).