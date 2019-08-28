Политика У Зеленского решили жестко реформировать Генпрокуратуру, грядет чистка кадров

2019-08-28 10:41 414

Партия "Слуга народа" планирует провести реформу Генпрокуратуры, в рамках которой ведомство получит новое название - Офис Генпрокурора.

Как сообщает LB.ua со ссылкой на собственные источники, планы по преобразованию в ГПУ предполагают переименование региональных отделов прокуратуры в офисы региональных прокуроров, а местных – в окружные прокуратуры.

В команде Зеленского также планируют упразднить органы прокурорского самоуправления - Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров и Совета прокуроров, которые были созданы по требованиям международных экспертов.

По словам источников в Офисе президента, вышеуказанные реформы ГПУ повлекут "чистку" всех кадров. КДКП и Совет прокуроров отвечают за кадровые вопросы, а также привлечение прокуроров к дисциплинарной ответственности (вплоть до рекомендации уволить их).

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

У Трампа подтвердили возможную встречу с Зеленским в Варшаве

2019-08-27 17:00 342

Волкер вернул Зеленского на Землю: президенту напомнили об обязательствах Киева

2019-08-27 15:14 7188

Стало известно время и место переговоров по Донбассу в нормандском формате

2019-08-26 12:43 8610

Зеленский сделал заявление по обмену пленными - известны сроки и детали

2019-08-26 11:13 1494

Еще новости в разделе "Политика"

Зеленский решил, кем заменит Гройсмана - рассекречены имена новых министров

2019-08-28 12:16 234

документ Знаменитый Печерский суд Киева вызвал повесткой экс-президента Порошенко

2019-08-28 11:42 165

У Зеленского решили жестко реформировать Генпрокуратуру, грядет чистка кадров

2019-08-28 10:41 414

Украина и РФ проведут обмен пленными уже на этой неделе, но есть нюансы

2019-08-28 10:14 768
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Зеленский решил, кем заменит Гройсмана - рассекречены имена новых министров 2019-08-28 12:16 234
документ Знаменитый Печерский суд Киева вызвал повесткой экс-президента Порошенко 2019-08-28 11:42 165
У Зеленского решили жестко реформировать Генпрокуратуру, грядет чистка кадров 2019-08-28 10:41 414
Украина и РФ проведут обмен пленными уже на этой неделе, но есть нюансы 2019-08-28 10:14 768

Лента

13:12 Киберполиция нейтрализовала вирус, который через Соцсети заразил почти миллион компьютеров
12:43 Курс валют в Украине: Сегодня доллар и евро начали резко дорожать
12:16 Зеленский решил, кем заменит Гройсмана - рассекречены имена новых министров
документ 11:42 Знаменитый Печерский суд Киева вызвал повесткой экс-президента Порошенко
11:15 Какого курса доллара ждать украинцам через неделю: прогноз эксперта
10:41 У Зеленского решили жестко реформировать Генпрокуратуру, грядет чистка кадров
10:14 Украина и РФ проведут обмен пленными уже на этой неделе, но есть нюансы
фото 09:40 КАК ВЫБРАТЬ СЛАДКИЙ И СПЕЛЫЙ АРБУЗ БЕЗ НИТРАТОВ - ЧЕМ ОН ПОЛЕЗЕН
09:11 В Верховной Раде поделили все комитеты - фамилии новых руководителей
08:39 Киевский Метрополитен в конце года сдаст все жетоны на вторсырье