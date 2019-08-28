Украина Благодаря камерам видеонаблюдения полиция Киева смогла найти таксиста-насильника

2019-08-28 17:33 114

В Киеве полицейские задержали таксиста, который изнасиловал и ограбил пассажирку. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции столицы.

"В полицию за помощью обратилась 33-летняя жительница Голосеевского района, которая сообщила, что ее изнасиловали и обокрали. При этом потерпевшая указала на таксиста, который поздно ночью подвозил ее домой", - говорится в сообщении.

Как сообщается, благодаря камерам видеонаблюдения патрульным полицейским удалось установить автомобиль, на котором женщина уехала из ресторана. За несколько часов нашли и владельца транспортного средства. Мужчина признался, что той ночью таксовал и действительно подвозил потерпевшую домой. По словам задержанного, женщина была в состоянии алкогольного опьянения, поэтому он решил воспользоваться ее беспомощностью: изнасиловал пострадавшую и отобрал у нее золотые украшения.

Подозреваемый – ранее не судимый 41-летний житель Киевской области. Открыты уголовные дела по статьям "Изнасилование" (ч. 1 ст. 152 УКУ) и "Кража" (ч. 1 ст. 185 УКУ).