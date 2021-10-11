Политика Таксист, везший Полякова, внезапно изменил показания

2021-10-11 16:40

Изменились показания таксиста, который вез народного депутата от фракции "За майбутне" Антона Полякова незадолго до смерти.

Об этом сообщил ТСН адвокат водителя.

Так, адвокат таксиста, в машине которого обнаружили бездыханное тело Полякова, заявил, что его подопечного избили в отделении за дачу ложных показаний.

По его словам, нардепа пересадили из другой машины и попросили доставить домой.

"Он дал показания. Он не знал и не мог знать, они что-то употребляли, не употребляли. Он солгал, что он подобрал его на транспортной остановке, а на самом деле ему его подвезли с другой машины и попросили доставить домой. Вот и все. Сначала он решил не впутывать других людей, поэтому сказал, что забрал с остановки и вез. Вот ребята его и наказали. Но след простыл, экспертиза не покажет", – сообщил адвокат.

При этом он подчеркнул, что со стороны правоохранителей все же были и другие нарушения, ведь вместо трех часов в отделении, он провел почти сутки, что противоречит законодательству.

От адвоката также скрывали, где допрашивают его подопечного и когда освободят. Однако решили, что з полицией судиться не будут. "Он обычный парень и просто хочет жить", - сказал он.

Вдобавок к этому адвокат подтвердил, что предыдущие показания, что к машине умерший депутат сел в сознании, однако почти сразу у него началась тошнота и будто судороги шеи. Поэтому водитель нарушил правила, чтобы доставить в больницу. В это время его и остановила полиция, и пока депутату оказывали помощь правоохранители, таксист позвонил в скорую.

В ТСН также сообщили, что им стало известно о криминальном прошлом таксиста – в 2017 году он был подсудимым по ст. 149 ч. 2 за торговлю людьми.

Отметим, ранее водитель утверждал, что сам забрал Полякова с остановки и вскоре после начала поездки ему стало плохо.