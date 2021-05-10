Мир Ученые изучат письмо из бутылки, которое написала пассажирка «Титаника»

2021-05-10 19:40

 

В Канаде на пляже нашли старинную бутылку с письмом. Находку изучают ученые из Университета Квебека (UQAR). По предположениям ученых, бутылку могли сбросить с «Титаника» за день до катастрофы.

Об этом сообщается на сайте UQAR.

Отмечается, что запечатанную бутылку в 2017 году нашла в песке семья Шервух во время отдыха на пляже у скал Хоупвелл-Рокс. Они передали находку специалистам.

В бутылке оказалось письмо, которое датируется 13 апреля 1912 года. Оно написано от лица девочки Матильды Лефевр.

«Я бросаю эту бутылку в море посреди Атлантики. Мы должны прибыть в Нью-Йорк через несколько дней. Если кто-нибудь найдет ее, сообщите об этом семье Лефевров в Левен», - говорится в письме.

По данным специалистов, девочка с таким именем действительно была пассажиркой третьего класса затонувшего судна. 13-летняя Матильда Лефевр направлялась в Нью-Йорк вместе с мамой и тремя братьями и сестрами, их должен был встретить отец. Но Лефевры скончались вместе с другими пассажирами, когда затонул «Титаник», в ночь с 14 на 15 апреля.

Ранее мы сообщали, что девять пассажиров смогут спуститься на дно океана и увидеть на собственные глаза легендарный лайнер, заплатив за экскурсию всего лишь 86 тысяч фунтов стерлингов (свыше $108 тысяч).

 

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