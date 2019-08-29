Политика Украина закачала в хранилища рекордные объемы газа с 2012 года

2019-08-29 15:46 162

Ближайшую зиму укранцы гарантированно проведут при теплых батареях. Запасы газа в подземных хранилищах Украины превысили 18 млрд кубометров.  Вопрос сегодня лишь в том, какова будет цена кубометров голубого топлива для конечного потребителя.

"Наличие газа в ПХГ: 18025,561. Осталось добавить к началу отопительного сезона еще 2 млрд куб. м", - сообщил сегодня глава Нафтогаза Андрей Коболев в Facebook.

Напомним, 16 августа Коболев сообщал, что запасы газа превысили 17 млрд кубометров.

На данный момент запасы газа Украины находятся на максимальном уровне с 2012 года.

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