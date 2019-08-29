Ближайшую зиму укранцы гарантированно проведут при теплых батареях. Запасы газа в подземных хранилищах Украины превысили 18 млрд кубометров. Вопрос сегодня лишь в том, какова будет цена кубометров голубого топлива для конечного потребителя.
"Наличие газа в ПХГ: 18025,561. Осталось добавить к началу отопительного сезона еще 2 млрд куб. м", - сообщил сегодня глава Нафтогаза Андрей Коболев в Facebook.
Напомним, 16 августа Коболев сообщал, что запасы газа превысили 17 млрд кубометров.
На данный момент запасы газа Украины находятся на максимальном уровне с 2012 года.