Политика Монокоалиция Зеленского внесла в Раду кандидатуру на пост премьер-министра

2019-08-29 12:03 144

Партия Слуга народа внесла в Верховную Раду кандидатуру Алексея Гончарука на пост премьер-министром. Об в четверг, 29 августа, в кулуарах парламента сообщил представитель президента в ВР Руслан Стефанчук.

По его словам, кандидатура Гончарука уже внесена для включения на голосование.

Напомним, голосование о назначении правительства запланировано на 16:00. За Кабмин будут голосовать пакетом. Отдельно будут рассмотрены кандидаты на пост глав МИД и Минобороны, которые вносит президент.

В Слуге народа ранее заявили, что сегодняшнее заседание продлится до тех пор, пока не будут решены кадровые вопросы, и может затянуться до ночи.

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