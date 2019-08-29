Политика Зеленский инициирует изменения в организации обороны Украины

2019-08-29 16:33 168

Главой государства определен этот проект закона как неотложный.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект закона о внесении изменений в закон Украины "Об обороне Украины" об организации обороны государства.

Как отмечается на сайте парламента, соответствующий законопроект № 1011 зарегистрирован в ВР 29 августа. Главой государства определен этот проект закона как неотложный. В настоящее время текст документа на сайте Рады отсутствует. Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента проект закона о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины о сокращении конституционного состава Верховной Рады и закреплении пропорциональной избирательной системы.