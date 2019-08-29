Политика В СНГ заявили, что Украина задолжала более 151 млн грн

2019-08-29 17:34 81

Украина в течение пяти лет не платит взносы в единый бюджет органов Содружества Независимых Государств и за это время задолжала более 400 млн рублей (более 151 млн гривен). Об этом сообщили в Исполнительном комитете СНГ.

"Поскольку Украина не вышла из состава Содружества, единый бюджет органов СНГ и сегодня формируется с учетом сохраняющегося членства республики в СНГ и в бюджете определяется сумма взноса, выпадающая на республику (за 2014-2019 годы эта совокупная сумма составила более 400 млн рублей). В действительности с 2014 года Украина не платит свои взносы, а потому эта сумма распределялась между другими участниками Содружества", - говорится в сообщении.

Также в СНГ отметили, что финансирование деятельности органов Сотружества осуществляется "на основании действующих нормативно-правовых актов, регулирующих порядок формирования и исполнения единого бюджета органов СНГ (в частности, Решения Совета Глав правительств СНГ от 25 мая 2006 года, подписанного Украиной)".

Кроме того в Исполнительном комитете СНГ подчеркнули, что Украина де-юре остается участником данных решений, "до 2014 года не подвергала их сомнению и относительно исправно вносила свою долю в единый бюджет органов СНГ".