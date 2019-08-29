Политика Когда начнет работу миссия МВФ в Украине: Гончарук выступил в Раде

2019-08-29 17:40 48

 

По мнению Гончарука, правительству необходимо изменить отношение к Украине в мире

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) начнет работу в Украине через несколько недель. Об этом заявил Алексей Гончарук с трибуны Верховной Рады, которая приступила к рассмотрению вопроса об избрании премьер-министра, сообщает корреспондент "Сегодня".

"Нам нужно изменить отношение к Украине в мире. Наш кредитный рейтинг говорит сам за себя… Это нужно изменить как можно быстрее. Основой для таких изменений должно стать сотрудничество с нашими партнерами и кредиторами, поэтому уже через несколько недель в Украине будет миссия МВФ, с которой мы будем вести переговоры о новой трех-четырехлетней программе финансирования", – сказал Гончарук.

Ранее сообщалось, что в конце 2018 года МВФ утвердил для Украины программу stand-by. В декабре того же года Украина получила первый транш в размере 1,4 млрд долларов. В последний раз миссия фонда работала в Киеве с 21 по 29 мая 2019 года и обещала вернуться, когда заработают новый парламент и Кабмин.

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