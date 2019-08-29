Политика Первый день Рады: Вадим Пристайко назначен Министром иностранных дел

2019-08-29 20:00 183

Сегодня, 29 августа, проходит первое заседание Верховной Рады 9-го созыва.

18:55 Вадим Пристайко избран Министром иностранных дел. За проголосовало 310 народных депутатов.

22 мая он был назначен заместителем главы Администрации Президента, а 25 июня, после реорганизации Администрации – переведен на должность замруководителя Офиса Президента.

До этого, с июля 2017 года, он был главой миссии Украины при Организации Североатлантического договора (НАТО).

Ранее, с декабря 2014 года, Пристайко был заместителем министра иностранных дел Павла Климкина.

Кроме того, в 2009-2014 годах он работал заместителем руководителя миссии посольства Украины в США и послом Украины в Канаде, а в 2000-2001 годах - консулом генерального консульства Украины в Сиднее (Австралия).