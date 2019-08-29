Политика Верховная Рада утвердила нового главу СБУ

2019-08-29 19:56 219

 

Главой СБУ стал Иван Баканов

Временно исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов утвержден на должности главы СБУ.

Его кандидатуру внес в Верховную Раду президент Владимир Зеленский.

За утверждение Баканова проголосовало 319 депутатов.

Баканов родился 2 мая 1974 года. Друг детства Зеленского. С 27 декабря 2013 — руководитель ООО "Студия Квартал-95". С декабря 2017 по май 2019 года — глава партии Слуга народа. Глава предвыборного штаба Зеленского на выборах президента. 22 мая 2019 года назначен первым заместителем председателя СБУ. С 3 июня 2019 года - временно исполняющий обязанности главы СБУ.

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