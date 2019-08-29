Политика В "Слуге народа" назвали Авакова "переходным министром"

2019-08-29 22:00 195

 

Арсен Аваков, которого президент Украины Владимир Зеленский предложил оставить на посту министра внутренних дел, должен в течение шести месяцев найти и нанять новых заместителей. Об этом со ссылкой на слова народного депутата от "Слуги народа" Давида Арахамия сообщает "112 Украина".

Как отметил Арахамия во время брифинга, за обозначенный период заместители министра должны начать контролировать силовое ведомство.

"Мое мнение, это 6 месяцев. Он (Арсен Аваков. - Ред.) должен нанять полностью новых заместителей. Заместители должны начать работать, набираться опыта, начать контролировать это министерство, делать ту реформу, которую нам обещали, после патрульной полиции следующая реформа была", - сказал Арахамия.

Кроме того, нардеп заявил, что Аваков будет работать в качестве "переходного министра".

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