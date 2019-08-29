Политика Новым генпрокурором стал Руслан Рябошапка: что о нем известно

2019-08-30 08:00 93

 

Верховная Рада Украины избрала новым Генеральным прокурором Украины Руслана Рябошапко. УНН публикует его биографические сведения.

Родился в пгт Зеленогорское Любашевского района Одесской области. В 1998 году окончил Международный Соломонов университет, получил квалификацию специалиста по правоведению.

С 1998 по 2001 гг. работал главным консультантом заместителя начальника управления законодательства о правосудии, охрану правопорядка и оборону; заместителем директора Департамента законодательства о правосудии, уголовного и процессуального права и административной ответственности Министерства юстиции Украины; заместителем начальника отдела Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний.

В 2001-2002 гг. работал заместитель директора Департамента законодательства о правосудии, уголовного и процессуального права Министерства юстиции Украины.

В 2010 году получил звание Заслуженного юриста Украины.

Директором новосозданного Бюро по вопросам антикоррупционной политики Секретариата Кабинета Министров, который возглавлял Николай Азаров. Позже был заместителем главы Департамента юридического обеспечения аппарата Кабмина.

В 2013 году ушел из Кабмина.

В марте 2016 года правовед стал членом Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Там он занимался вопросами антикоррупционной политики и предотвращения конфликта интересов.

В июне 2017 году Рябошапка написал заявление об освобождения. Он обвинил тогдашнюю голову органа Наталью Корчак в неэффективной работе и затягивании проверкой электронных деклараций чиновников.

Напомним, Верховная Рада Украины поддержала назначение украинским президентом Владимиром Зеленским на должность Генпрокурора Украины Руслана Рябошапко. Назначение поддержали 312 народных депутатов.

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