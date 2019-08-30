Политика Сенцов, моряки и другие политзаключенные возвращаются домой?

2019-08-30 06:46 423

В пятницу, 30 августа, состоялся обмен пленными и заключенными между Украиной и Российской Федерацией.

Новоизбранный генеральный прокурор Руслан Рябошапка ночью 30 августа сообщил, что между Украиной и Россией состоялся обмен пленными и заключенными.



"Молимся. Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой! Ждем!" - написал глава ГПУ на своей странице в Facebook со ссылкой на сотрудницу Верховной Рады Анну Исламову.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что украинский режиссер Олег Сенцов перевезен в московское СИЗО в рамках подготовки обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной.

Ожидалось, что обмен состоится 28-29 августа, но накануне адвокат Валентин Рыбин, участвующий в процессе, сообщил, что обмен откладывается.