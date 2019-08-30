Политика Сенцов остается в Бутырском изоляторе, — источник

2019-08-30 12:30 255

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за терроризм, все еще находится в Бутырском изоляторе, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

«Он еще вчера был помещен в спецблок Бутырского изолятора, известного как СИЗО-2, и по-прежнему находится там», — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, в СБУ зявили, что процесс переговоров по обмену заложников продолжается.

Спикер СБУ Елена Гитлянская попросила не распространять непроверенную информацию: «Уважаемые журналисты, сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается. Наберитесь терпения, надеюсь, ненадолго. Держим кулаки!».