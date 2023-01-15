ВОЙНА В Украине В Соледаре остается более полутысячи гражданских - глава ОВА

2023-01-15 19:00

По состоянию на сегодня в городе Соледар Донецкой области, где происходят ожесточенные бои, находится 552 человека. 7 человек вчера удалось эвакуировать. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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«Вчера удалось эвакуировать 7 человек из города Соледар. По состоянию на сегодня остается 552 человека, это из фактически 10-тысячного города. Гуманитарная ситуация контролируемая. Есть необходимый запас продуктов питания, гигиенических наборов и дров в укрытиях. Жители непосредственно там и находятся. Будем делать все, чтобы людей по максимуму эвакуировать», – сообщил Кириленко.

Напомним

Кириленко сообщил, что Соледар и Бахмут остаются самыми горячими направлениями в Донецкой области. Идут бои, потери врага огромные.