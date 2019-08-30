Политика Родному городу Зеленского угрожает срыв отопительного сезона

2019-08-30 13:30 180

 

В НАК "Нафтогаз Украины" заявили, что из-за задолженностей за природный газ Кривому Рогу угрожает срыв отопительного сезона.

В настоящее время в городе наблюдается критическая ситуация с задолженностью за природный газ одного из крупнейших производителей тепла АО "Криворожская теплоцентраль".

"АО "Криворожская теплоцентраль" перед началом отопительного сезона задолжало НАК "Нафтогаз Украины" 1,760 млрд гривен. Согласно законодательству, для возобновления газоснабжения перед началом отопительного сезона производитель должен уплатить "Нафтогаза" не менее 1,170 млрд гривен", - заявили в НАКе.

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