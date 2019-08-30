Украина В Украине от кори умер 5-летний мальчик с противопоказаниями к вакцинации

2019-08-30 14:30 129

В семье погибшего сначала заболел его старший брат, который также не был вакцинирован, однако не имел никаких противопоказаний.

От кори умер 5-летний мальчик, который не был вакцинирован в связи с противопоказаниями. Как сообщили в пресс-службе Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, в семье погибшего сначала заболел его старший брат, который также не был вакцинирован, однако не имел никаких противопоказаний.

ЦОС напоминает о критической необходимости формировать коллективный иммунитет на уровне не менее 95%, чтобы защищать тех, кто не может получить прививку из-за сопутствующих состояний, а также призывает регионы проводить спецоперации по преодолению вспышки кори.

С начала этого года, по состоянию на 16 августа, в Украине заболели корью 27 тыс. 039 взрослых и 30 тыс. 262 ребенка, умерли от осложнений 18 человек. В течение вспышки, с лета 2017 года, корью заболели более 115 тыс. человек, 39 из них умерли. В Минздраве напомнили, что временное регулярное уменьшение заболеваемости корью летом происходит в связи с коротким пребыванием людей в больших коллективах, а с началом учебного года заболеваемость снова растет, особенно среди детей.

*** Корь - чрезвычайно заразное инфекционное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть во время чихания, кашля или разговоров больного. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов после того, как больной человек покинул помещение. Девять из десяти невакцинированных людей, контактирующих с больным, будут заражены. Заболевание корью может иметь тяжелое течение и привести к серьезным осложнениям - пневмонии, ушной инфекции, воспалению мозга (энцефалиту) и т.д., а также к инвалидности и смерти. Специфического лечения от кори нет. Единственный способ предотвратить осложнения и смерть от кори - вакцинация. Дети и взрослые, которые не получили профилактическую прививку, находятся в зоне риска.