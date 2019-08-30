Политика Путин сорвал обмен пленными из-за одной фамилии, готов на все: сенсационные подробности

2019-08-30 15:30 1113

 

Владимир Путин затягивает обмен пленными нарочно – у главы Кремля есть свой, особый расечет по этому поводу

Мнение о затягивании обменом пленными между РФ и Украиной озвучил украинский журналист Юрий Бутусов. Путин намеренно заводит ситуацию на такие информрубежи, когда будет логичным и возможным «подтолкнуть» власти Украины к выгодной для себя расстановки в обмене.

Если в двух словах, то Кремль хочет выдачи подозреваемого в причастности к катастрофе МН17 Цемаха:

«Дело в том, что Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха — командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели «Боинга МН-17». Цемаха похитили украинские спецслужбы из Снежного. С огромным риском для жизни похитили, провезли через блок-посты российских спецслужб, потому что он был определен как важный свидетель расследования, который ранее в интервью заявлял, что причастен к уничтожению самолета. Цемах он является одной из самых главных целей прокуратуры Нилерландов. Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных. Россия всеми силами хочет сорвать судебный процесс по «Боингу», который начнется в Нидерландах в 2020-м году», — сообщил Бутусов в одной из соцсетей.

 

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