Политика В МИД Германии прокомментировали возможный обмен пленными между Украиной и Россией

2019-08-30 21:00 213

 

Обмен удерживаемыми лицами является частью Минских соглашений, отметили в Берлине

Правительство ФРГ приветствовало бы обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, это предусматривают Минские договоренности. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

"Мы не считаем, что в настоящий момент должны подтверждать то, что находится в ответственности российского и украинского правительств. Я думаю, мы не должны спекулировать, нужно подождать, пока они сами выскажутся на этот счет", - сказал он.

"В принципе обмен удерживаемыми лицами является частью Минских соглашений. Мы всегда считали, что меры по реализации этих соглашений важны и их следует приветствовать", – добавил Бургер.

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"Мы приветствовали бы, если бы это произошло. Но не наше дело говорить, произошло это или нет, это было бы несерьезно", – добавил, со своей стороны, официальный представитель Кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Ранее в СМИ появилась неподтвержденная информация о том, что между Украиной и Россией начался обмен удерживаемыми лицами.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, в свою очередь, сообщила, что процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что пока не готов комментировать переговоры об обмене удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.

"Могу сказать, что имеют место определенные контакты, но больше мне добавить нечего", – сказал он и пообещал дать официальный комментарий, когда в Кремле будут к этому готовы.

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