Политика Лукашенко не против присоединения США к нормандскому формату

2019-08-30 22:00 156

 

Белорусский лидер изложил советнику президента США Джону Болтону свое видение ситуации на Донбассе и возможных путей решения.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 29 августа, обсудил ситуацию на востоке Украины с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Об этом сообщает агентство БАЛТА со ссылкой на министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея.

Отмечается, что Лукашенко изложил Болтону свое видение ситуации в Украине и возможные пути решения.

"Белорусская сторона считает, что должна быть, конечно же, искренняя заинтересованность вовлеченных в это сторон. Когда спорят, надо ли Соединенным Штатам присоединяться к этому формату по урегулированию конфликта или не надо, главное - разрешить конфликт. Если участие США и других стран позволит ускорить этот процесс, то кто тогда против? Я думаю, что все согласятся с этим", - сказал Макей.

По словам министра, президент также подчеркнул, что Беларусь делала и будет делать все возможное для преодоления этого "конфликта".

"Была упомянута и работа трехсторонней контактной группы ОБСЕ, упоминали и проведение встречи в нормандском формате несколько лет назад", - отметил Макей.

По его словам, американская сторона "уехала с четким понимаем того, что Беларусь готова сделать все от нее зависящее, чтобы ситуация в соседнем государстве разрешилась как можно быстрее".

Напомним, в сентябре должна состояться следующая встреча лидеров стран "нормандской четверки" (Франция, Германия, Украина, Россия). С призывами провести такой саммит выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, Болтон приехал в Беларусь, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности и встретиться с Александром Лукашенко. Белорусский лидер отметил, что визит Болтона является историческим и предложил советнику Трампа "перезагрузку отношений".

Также Лукашенко передал американскому лидеру через советника главы США Джона Болтона подарок – кортик, а Мелании Трамп передали изделия из белорусского льна.

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