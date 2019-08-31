Политика Зеленский предлагает урезать число нардепов до 300 и ввести языковой ценз

2019-08-31 08:58 213

Президент Владимир Зеленский предлагает уменьшить состав Верховной Рады до 300 народных депутатов и ввести чисто пропорциональную систему.

Об этом свидетельствует текст законопроекта с предложенными изменениями в Конституцию, определенного главой государства как неотложный.

Документом предлагается внести изменения в две статьи Основного закона. В частности в статье 76 предлагается прописать: "Конституционный состав Верховной Рады Украины - триста народных депутатов Украины, которые избираются сроком на пять лет".

Также предлагается изъять из текста этой статьи принципы всеобщего, равного и прямого избирательного права, осуществляется путем тайного голосования, "поскольку имеет место дублирование статьи 71 Конституции".

Кроме этого Зеленский предлагает ввести такой избирательный ценз, как владение государственным языком:

"Народным депутатом Украины может быть гражданин Украины, достигший на день выборов двадцати одного года, имеющий право голоса, постоянно проживающий в Украине не менее последних пяти лет и владеющий государственным языком".

В статье 77 планируется норма, которой закрепляется пропорциональная избирательная система на парламентских выборах.