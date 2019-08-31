Зеленский хочет переподчинить себе Нацгвардию

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который предусматривает передачу главе государства назначение и увольнение командующего Национальной гвардией и выведение ее из подчинения Министерству внутренних дел.
Проект закона №1007 был определен президентом как неотложный.
"Деятельность Национальной гвардии направляется президентом через командующего Национальной гвардии, который осуществляет непосредственное руководство Национальной гвардией", - говорится в документе.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что в условиях особого периода руководство военными формированиями, в частности Нацгвардией, должно находиться не в подчинении МВД, а президента.
"Потому в связи с существующими правовыми коллизиями возникла необходимость внести соответствующие изменения в законы О национальной безопасности Украины и О Национальной гвардии Украины", - говорится в тексте.
Документ предлагает исключить все упоминания о министре внутренних дел, а руководство Нацгвардии непосредственно передать командующему НГУ.