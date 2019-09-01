Зеленский договорился с Путиным, президент раскрыл сенсацию: «ждать больше нельзя»

Президент Украины рассказал о разговорах с Путиным
На этой неделе исполнилось 100 дней с того, как Владимир Зеленский пребывает на посту президента Украины. Традиционной для этой даты пресс-конференции президент не организовывал, зато дал интервью актеру Станиславу Боклану, с которым они вместе снимались в сериале «Слуга народа».
Бывший коллега Владимира Зеленского поинтересовался, как проходили их разговоры с Владимиром Путиным.
«Как это происходило, как быстро с той стороны приняли трубку и тон разговора был?», — спросил артист.
Владимир Александрович уточнил, что таких разговоров было два.
«У нас нет никаких отношений. Я позвонил ему потому, что я видел решение Международного трибунала по поводу наших моряков и кораблей, я видел, что все сроки прошли, и никто нам не возвращает наших ребят. И я понял, что мы не можем больше ждать, потому что каждый день мы теряем наших людей на фронте и мы теряем возможности влияния на Запад по поводу возвращения наших моряков, и мы теряем наших детей. Родители моряков или дети, или жены они много раз приходили сюда — и они говорили, что никто, ни адвокаты, ни омбудсмены, никто не вернет нам наших детей, позвоните, пожалуйста, Путину», — ответил президент.
Он также отметил, что столкнулся с сопротивлениям со стороны Министерства иностранных дел Украины, в котором сильно не хотели допускать такой разговор.
» Для них это такой вопрос политический, а для меня человеческий. Для них — не дай Бог сейчас моряки вернутся через разговор Зеленского с Путиным, не дай Бог такое произойдет. Я за это их и … не хочу говорить о моем отношении к ним», — говорит президент.
Поэтому он и решил позвонить Владимиру Путину.
«Мы познакомились, у нас был разговор где-то 30 минут. Мы говорили о возвращении наших ребят, о следующих шагах, о ситуации на Донбассе, о войне в Донбассе. Он говорил мне информацию, которой он обладает, я ему говорил об информации, которую знаю я. И это разные информации о том, что происходит на Донбассе. У нас был, я думаю, предметный разговор, потому что мы определили, каким образом и в какой срок мы должны вернуть наших ребят», — поделился Владимир Зеленский.
Также президент рассказал и о втором разговоре, который состоялся после гибели бойцов на Донбассе.
«В первой беседе мы говорили о прекращении огня, вторая разговор был срочным- я сказал: «Мы же с вами договорились о прекращении, а там происходит». Тоже был обмен информацией, о которой я не хочу сейчас говорить — просто не могу, не имею права. И о более точным шагам по поводу возвращения ребят, и не только моряков», — сказал президент.
Он также подчеркнул, что решения вопросов по Донбассу и Крыму это очень сложно.