Война за независимость: в штабе ООС сообщили тревожные новости с Донбасса

На Донбассе вооруженные формирования России и ее наемники 31 августа 20 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил ранение средней степени тяжести.
Как сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил, противник обстреливал позиции подразделений ОС из запрещенного Минскими соглашениями оружия – артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил:
шесть раз неподалеку от Водяного – из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
дважды неподалеку от Павлополя – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
дважды вблизи Лебединского – из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;
неподалеку от Новогнатовки – из крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил:
трижды вблизи Зайцево - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
неподалеку от Травневого – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов;
дважды возле Луганского - из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов;
неподалеку от Новолуганского – из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП, а также автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
вблизи Шумов – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
неподалеку от Троицкого – из минометов калибра 120 мм и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.