Политика Разумков объяснил, как можно побороть кнопкодавство в Раде

2019-09-01 14:00 507

Спикер пока не назвал конкретные сроки перехода на систему голосования по отпечаткам пальцев

Для предотвращения "кнопкодавства" в парламенте необходимо ввести систему голосования по отпечаткам пальцев. Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"К сожалению, это не такой быстрый процесс. Нам бы хотелось, чтобы это было уже", - отметил Разумков.

Отвечая на вопрос, что мешает уже сейчас ввести голосования по отпечаткам пальцев, Разумков сказал: "Надо установить "Раду-4"... Сейчас шла речь только о сенсорной кнопке, но она не сертифицирована. Мы об этом говорили. Она не предусмотрена Регламентом, на нее не дает гарантию учреждение, которое ее имплементировало. И фактически она уже 11 лет находится в спящем режиме".

Он отметил, что во время первого заседания парламента IX созыва в сессионном зале определенное напряжение. "Я вам честно скажу, даже у меня не сработала кнопка ... Зеленая кнопка. Но если бы их было две, то я не уверен, что были бы такие результаты голосования", - сказал Разумков.

"Для того, чтобы действительно отойти от "кнопкодавства" и забыть о такой позорной практике, надо, чтобы это была не только сенсорная кнопка, а чтобы это была именно кнопка, которая будет фиксировать индивидуальность того или иного народного депутата. А это отпечаток пальца - я думаю, что было бы неплохо. Сейчас почти в каждом смартфоне есть такая функция. Будем надеяться, что в ближайшее время она появится и в Верховной Раде", - подчеркнул он.

Разумков уточнил, что не может пока назвать конкретные сроки перехода на систему голосования по отпечаткам пальцев. "Я буду пытаться, чтобы это было сделано как можно быстрее", - подчеркнул Разумков.

29 августа председателем Верховной Рады IX созыва был избран глава партии Слуга народа Разумков.