Украина Что изменится в Украине с 1 сентября: прощание с наличкой, «революция» для водителей и не только

2019-09-01 11:30 6102

Уже с сегодняшнего дня украинцев ждет целый ряд важных изменений, среди которых новые строительные нормы и нововведения в школах

Так, с 1 сентября Национальный банк Украины намерен оптимизировать прядок осуществления кассовых операций банков и организацию их работы с наличными.

Новые требования предусматривают сдачу банками наличных средств в национальной валюте на договорных условиях для вывоза ее уполномоченными банками в Нацбанк наряду с обязательным вывозом непригодных к обращению банкнот и монет.

Кроме этого, с 1 сентября вступают в силу новые строительные нормы, по которым будут делаться дороги. Это должно повысить безопасность передвижения по ним.

Согласно нововведению, введена возможность сужать крайние левые полосы на трассах, а также проектировать противоослепляющие экраны и шумовые полосы, которые помогают водителям не засыпать за рулем.

«По качеству дорожного покрытия тоже немало новшеств. Это использование геосинтетиков и модифицированных битумов для асфальтобетонных дорог, а также специальных перегружателей асфальтобетонной смеси», — говорится в сообщении.

Затронут нововведения и школьников. С 1 сентября они смогут воспользоваться всеми видами индивидуальной формы обучения, среди которых домашнее образование, экстернат или педагогический патронаж.

Также в школе отменяется обязательное ношение школьной формы. Соответствующий указ Владимир Зеленский подписал еще в июне.

Кроме того, ученики 1-4 классов будут обязаны носить специальные светоотражающие жилеты в темное время суток.

Среди других нововведений – появление туалетов в метро. При вводе в эксплуатацию новых станций или реконструкции старых в вестибюлях должны быть оборудованы туалеты. Кроме того, согласно новым требованиям, каждая станция должна быть оборудована средствами доступа для маломобильных групп населения.