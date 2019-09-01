Что изменится в Украине с 1 сентября: прощание с наличкой, «революция» для водителей и не только

Уже с сегодняшнего дня украинцев ждет целый ряд важных изменений, среди которых новые строительные нормы и нововведения в школах
Так, с 1 сентября Национальный банк Украины намерен оптимизировать прядок осуществления кассовых операций банков и организацию их работы с наличными.
Новые требования предусматривают сдачу банками наличных средств в национальной валюте на договорных условиях для вывоза ее уполномоченными банками в Нацбанк наряду с обязательным вывозом непригодных к обращению банкнот и монет.
Кроме этого, с 1 сентября вступают в силу новые строительные нормы, по которым будут делаться дороги. Это должно повысить безопасность передвижения по ним.
Согласно нововведению, введена возможность сужать крайние левые полосы на трассах, а также проектировать противоослепляющие экраны и шумовые полосы, которые помогают водителям не засыпать за рулем.
«По качеству дорожного покрытия тоже немало новшеств. Это использование геосинтетиков и модифицированных битумов для асфальтобетонных дорог, а также специальных перегружателей асфальтобетонной смеси», — говорится в сообщении.
Также в школе отменяется обязательное ношение школьной формы. Соответствующий указ Владимир Зеленский подписал еще в июне.
Кроме того, ученики 1-4 классов будут обязаны носить специальные светоотражающие жилеты в темное время суток.