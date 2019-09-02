Мир Премьер Израиля поднял один из наиболее острых вопросов в конфликте с Палестиной

2019-09-03 15:46 189

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал распространить "еврейский суверенитет" на все поселения на Западном берегу реки Иордан. Такое заявление он сделал в стремлении укрепить поддержку правых политических сил примерно за две недели до выборов в кнессет 17 сентября, сообщает Times of Israel.

"Больше не будет Гуш-Катифа, больше не будет перемещений, и с Божьей помощью мы распространим еврейский суверенитет на все общины, как на часть земли Израиля, так и на часть государства Израиль", - отметил Нетаньяху, выступая перед учениками начальной школы в поселении Элькана.

Он не сказал, когда планирует сделать такой шаг.

Набиль Абу Рдайна, представитель палестинского президента Махмуда Аббаса, заявил, что заявление Нетаньяху было "продолжением попыток создать свершившийся факт, который не приведет ни к миру, ни к безопасности или стабильности", сообщает Reuters.

Нетаньяху, который возглавляет правую партию "Ликуд", озвучивал аналогичное обещание за несколько дней до всеобщих выборов в Израиле в апреле.

Поселения являются одной из наиболее острых проблем в израильско-палестинском конфликте. Палестинцы выражают опасения, что Нетаньяху может пренебречь международным консенсусом и продолжить аннексию с возможной поддержкой со стороны близкого союзника Израиля, президента США Дональда Трампа.

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Мир

Премьер Израиля поднял один из наиболее острых вопросов в конфликте с Палестиной 2019-09-03 15:46 189
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