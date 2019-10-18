Мир У премьера Израиля осталось меньше недели, чтобы сформировать коалицию

2019-10-18 14:14 147

Премьер-министр Израиля, лидер правой партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху озвучил лидеру левоцентристской партии "Кахоль Лаван" Бени Ганцу программу формирования правительства, но получил отказ.

"Это единственное правительство, которое может быть сформировано прямо сейчас…Я призываю Бенни Ганца проявить национальную ответственность и начать немедленные переговоры со мной, чтобы сформировать вместе со мной правительство, в котором так нуждается Государство Израиль", - сказал Нетаньяху.

Нетяньяху предложил Ганцу войти в его правительство национального единства, с участием партии "Ликуд" и ее союзников по религиозному праву. Предложение, сделанное за неделю до крайнего срока для Нетаньяху для формирования коалиции после сентябрьских выборов, основано на предложении президента о равномерном распределении власти в правительстве, с поочередной ротацией. Новый кабинет министров сохранит статус-кво в вопросах религии и государства в течение года, одновременно продвигаясь к компромиссу для призыва на военную службу для ультраортодоксов - вопрос, который подорвал усилия по формированию правительства после апрельского всенародного голосования. Сразу после формирования правительства будет создана рабочая группа, которая разработает предложения по этому вопросу. Закон о призыве будет изменен в соответствии с предложениями бывшего министра Ариэля Атиаса. Напомним, что Атиас предлагал утвердить закон в его первоначальном виде с одним изменением: квоты призывов будут определяться правительством, а не фигурировать в законе.

Но лидер "Кахоль Лаван" Бени Ганц отклонил предложение Нетаньяху как нечестное. Более того, для "Кахоль Лаван" серьезным препятствием к формированию коалиции с "Ликудом" является включение в кабинет министров представителей ультраортодоксальных и крайне правых партий.

Ганц обвинил Нетаньяху в том, что он "стремится не к единству, а к иммунитету", ссылаясь на желание премьера сохранить должность, с целью получить возможность избежать ответственности по обвинению в трех уголовных делах против него.

"Мы будем ждать получения мандата от президента и начнем серьезные переговоры по формированию правительства либерального единства, которое откроет перемены и вернет надежду гражданам Израиля", - сказал Ганц.

Представители "Кахоль Лаван" добавили, что предложение Нетаньяху, похоже, было предвыборным ходом перед возможными третьими выборами.

Предложение "Ликуда" также предусматривало быстрое утверждение многолетнего плана обороны в свете растущих вызовов безопасности, согласование целевого показателя дефицита и изменение "бюджетных приоритетов" для финансирования увеличения расходов на оборону, а также разработку соглашения о "критических социальных потребностях" для государственного финансирования, принятие "совместной позиции" Нетаньяху и Ганца в отношении мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта.

У Нетаньяху осталось меньше недели, чтобы попытаться сформировать коалицию.

Если переговоры двух политических сил не принесут результатов, Нетаньяху вернет мандат на формирование коалиции президенту Реувену Ривлину. В "Ликуде" не верят, что Ганц сможет сформировать коалицию, если ему президент представит такое право. И если эти предположения подтвердятся, в течение трех недель любой депутат Кнессета может попытаться сформировать коалицию. Но если и это никому из парламентариев не удастся, стране не избежать проведения новых выборов через 90 дней.

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