Политика Зеленский заявил, что не хочет ждать пять лет - когда начнутся реформы

2019-09-02 13:44 246

Президент Владимир Зеленский заявил, что планирует запустить главные реформы, которых ожидают жители Украины, уже в первый год своей работы.

"Честно говоря, не хочется ждать пять лет. Мы хотим запустить все главные реформы, которых ожидает украинское общество, в течение первого года нашей власти", − заявил он во время встречи с вице-президентом США Майком Пенсом в Варшаве, передает Интерфакс-Украина.

Напомним, ранее на встрече с главой Всемирного банка Дэвидом Мелпассом президент Зеленский подтвердил намерения осуществить земельную реформу, разделить права собственности на транзитные активы Нафтогаза, демонополизировать экономику и государственные предприятия.

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