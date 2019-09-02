Зеленский заявил, что не хочет ждать пять лет - когда начнутся реформы

Президент Владимир Зеленский заявил, что планирует запустить главные реформы, которых ожидают жители Украины, уже в первый год своей работы.
"Честно говоря, не хочется ждать пять лет. Мы хотим запустить все главные реформы, которых ожидает украинское общество, в течение первого года нашей власти", − заявил он во время встречи с вице-президентом США Майком Пенсом в Варшаве, передает Интерфакс-Украина.
Напомним, ранее на встрече с главой Всемирного банка Дэвидом Мелпассом президент Зеленский подтвердил намерения осуществить земельную реформу, разделить права собственности на транзитные активы Нафтогаза, демонополизировать экономику и государственные предприятия.