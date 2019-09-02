Политика В “Слуге народа” предложили покупателям “стучать” на продавцов

2019-09-02 17:30 2238

 

На сайте Верховной Рады зарегистрирован законопроект депутата от партии “Слуга народа” Данила Гетманцева “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о детинизации расчетов в сфере торговли и услуг”.

Законопроект № 1073 предполагает внедрение мотивационных механизмов, позволяющих, по мнению автора документа, отбелить оборот товаров и вывести с тени часть наличных расчетов в сфере торговли, общественного питания и услуг.

Гетманцев предлагает внести изменения в Налоговый кодекс Украины и установить механизм компенсации стоимости покупки тем покупателям, которые обнаружат нарушения в проведении расчетов за товар свыше 100 грн, и при этом направят соответствующую жалобу в контролирующие органы.

Кроме того, законопроектом предусмотрено расширение перечня видов деятельности субъектов упрощенной системы налогообложения, для которых применение регистраторов расчета операций будут обязательными.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Раде очередной скандал со “слугой народа”

2019-08-29 23:30 633

В "Слуге народа" назвали Авакова "переходным министром"

2019-08-29 22:00 600

В Верховной Раде созданы пять фракций и одна депутатская группа

2019-08-29 14:36 519

Партия Зеленского планирует изменить Конституцию и сократить число депутатов

2019-08-29 13:44 408

Еще новости в разделе "Политика"

Что с реформами Супрун. Скалецкая обозначила свое видение

2019-09-02 22:00 546

Рада утвердила инициативы Зеленского по Конституции

2019-09-02 21:30 435

Зеленский уволил Муженко с военной службы: причина

2019-09-02 20:30 1023

Геращенко метит в заместители Авакова – декларация

2019-09-02 20:00 594
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Что с реформами Супрун. Скалецкая обозначила свое видение 2019-09-02 22:00 546
Рада утвердила инициативы Зеленского по Конституции 2019-09-02 21:30 435
Зеленский уволил Муженко с военной службы: причина 2019-09-02 20:30 1023
Геращенко метит в заместители Авакова – декларация 2019-09-02 20:00 594

Лента

22:00 Что с реформами Супрун. Скалецкая обозначила свое видение
21:30 Рада утвердила инициативы Зеленского по Конституции
21:00 В Украине запретили популярное лекарство для лечения глаз
20:30 Зеленский уволил Муженко с военной службы: причина
20:00 Геращенко метит в заместители Авакова – декларация
19:46 14 вересня на «Сцені 77» - під дахом Національної оперети - даватимуть фарс Девіда Елдріджа «Під небом синім»
19:30 Президент Польши выступил против плана Трампа вернуть РФ в G7
19:00 В Украине ликвидировали экономический департамент Нацполиции
18:30 Разумков заявил об активной подготовке проекта госбюджета-2020
18:00 Похолодает и пройдут дожди: синоптик дала прогноз погоды на ближайший день