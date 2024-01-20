Жизнь Третья платежка за газ: кто из украинцев будет платить за услугу и сколько

2024-01-20 16:30

 

С начала 2024 украинцы будут платить не только за потребленный газ и его доставку, но и за техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения.

Об этом пишет OBOZ.ua

В Украине тариф на доставку газа не изменили, однако с января всем перечислили ежемесячный платеж. Он зависит от объемов потребления в прошлом газовом году. И если в 2023 году украинцы платили исходя из объемов потребления еще в 2022 году, то в текущем году платеж будет зависеть от того, сколько газа использовали в прошлом году.

Кроме того, в Украине ввели плату за обслуживание внутридомовых сетей (третий платеж за газ). Ее размер будет составлять от 40 до 1500 грн. Сумма зависит от состояния дома, а также от количества квартир в нем.

А периодичность проведения технического обслуживания зависит от того, сколько времени эксплуатируются сети. Так, если сети дома используются до 25 лет, то работы будут выполняться раз в 5 лет. Впрочем, если сети эксплуатируются более 25 лет – техобслуживание будут проводить раз в три года.

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