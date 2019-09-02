Политика Зеленский уволил Муженко с военной службы: причина

2019-09-02 20:30 645

 

На сайте главы государства обнародован указ об увольнении Виктора Муженко с военной службы в связи с проведением «организационных мероприятий».

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 2 августа, уволил экс-начальника Генерального штаба генерала Виктора Муженко с военной службы в запас.

Об этом указано в тексте указа на сайте главы государства.

В документе отмечается, что увольнение связано с проведением «организационных мероприятий».

«Освободить генерала армии Украины Муженко с военной службы в запас в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды», - говорится в указе.
Справка

Руслан Хомчак родился в 1967 году в Ровно. Окончил общевойсковое училище в Москве. Служил в Германии и Белоруссии. Семь лет командовал 24-й отдельной механизированной бригадой, четыре года командовал 300-м отдельным механизированным полком в Черновцах. В 2015 году возглавил 72-ю отдельную механизированную бригаду.

Во времена президентства Виктора Януковича Хомчак дослужился до звания генерал-лейтенанта и вошел в командование «Юг», который раньше являлся 6-м армейским корпусом.

Виктор Муженко был главой Генерального штаба Вооруженных сил Украины с июля 2014 по май 2019-му.

Владимир Зеленский освободил его от должности начальника Генштаба и главнокомандующего Вооруженных сил Украины в день своей инаугурации. Вместо Муженко Генштаб ВСУ возглавил Руслан Хомчак.

Ранее мы уже сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский 21 мая назначил Руслана Хомчака на должность начальника Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных сил Украины.

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